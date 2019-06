Sarri-Juventus? Reina: "Due anni fa era difficile pensarlo..."

Il portiere del Milan ha detto la sua a proposito del possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus:

Hanno vissuto tre anni insieme, uno a difendere il tra i pali, uno a guidarlo in panchina. Nel 2018 entrambi hanno lasciato la maglia azzurra e nei prossimi mesi potrebbero ritrovarsi contro, uno al , l'altro alla . Pepe Reina giocherà ancora in rossonero, Maurizio Sarri si avvicina ai bianconeri.

In attesa di ufficialità o nuovi colpi di scena del post Allegri, sembra essere proprio Sarri l'allenatore che si siederà sulla panchina della Juventus nella prossima annata. Dopo aver sposato il , riportandolo in Champions e conquistando l' , Madama può essere il suof uturo.

Intervistato da Sky Sport, Reina ha detto la sua riguardo l'eventualità Sarri-Juventus:

"Due anni fa sarebbe stato difficile pensarlo, aspettiamo. I tifosi del Napoli non vorranno, ma la sa quanto sia forte Sarri, è una loro decisione".

Reina conosce benissimo Sarri ed è consavole della particolare forza che potrebbe trasmettere alla Juventus:

"Sarri è un uomo di calcio, respira calcio per 24 ore su 24. Con noi non ha vinto trofei ma sono molto fiero di quanto fatto nel suo percorso".

In un modo o nell'altro, la prossima settimana sarà quella decisiva per il futuro della Juventus. Dopo la sbornia della vittoria in Europa League contro l' , Chelsea e Sarri stanno discutendo del futuro in questi giorni. L'arrivo di Lampard in Blues potrebbe liberare a giorni l'attuale tecnico, così da sposare Madama bianconera.

Una possibilità che i tifosi del Napoli, e probabilmente tutti i giocatori con cui Sarri ha sfiorato lo Scudetto in azzurro, sperano possa saltare, per evitare di vedere un vecchio idolo vestire il logo della massima rivale, anche se con un anno inglese nel mezzo. Un altro Higuain, ma in modo completamente opposto.