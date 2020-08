Gazzetta dello Sport - Sarri e le difficoltà in spogliatoio: il gelo con Chiellini

Il difficile rapporto tra Sarri e i giocatori della Juventus, CR7 compreso: il lusitano non gradiva i tatticismi e le indicazioni del tecnico.

Dopo tredici mesi di alti e bassi, Maurizio Sarri non è più l'allenatore della . L'annuncio di ieri, dopo le parole del presidente Agnelli, non è stato accolto come una sorpresa. Probabilmente, nemmeno nello spogliatoio, che con il tecnico non sembrava aver mai costruito un rapporto solido e potenzialmente duraturo.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, Sarri non sarebbe mai riuscito a entrare nel cuore di diversi juventini, giocatori compresi. La scintilla non è scoccata. Tensione sfociata in uno sfogo in spogliatoio dopo -Juventus, a scudetto già vinto.

Con i veterani il rapporto sarebbe stato difficile. Giorgio Chiellini, ad esempio, si sarebbe sempre sentito molto distante dallo stile del tecnico toscano. Tra i due si sarebbe arrivati al gelo, per alcuni comportamenti sgraditi dal capitano bianconero.

Altre squadre

Anche con Cristiano Ronaldo il rapporto non sembra mai essere davvero decollato come si sperava, nonostante i numeri di CR7 in stagione siano migliori di quelli del suo primo anno bianconero. Il portoghese non avrebbe gradito l'estremo legame ai tatticismi di Sarri, tanto da avergli anche detto 'no' al primo incontro, quando il tecnico gli propose di giocare da punta centrale.

Nel messaggio di fine stagione postato su Instagram, l'ex non ha citato Sarri, per la verità ringraziato solo da Bonucci. Mentre Douglas Costa ha anche messo 'like' al post della Juventus che annunciava l'esonero.

In più, alcuni screzi, come la reazione di Ronaldo dopo la sostituzione contro il . Lo stesso CR7 che, secondo il 'Corriere della Sera', non gradiva i continui inviti in allenamento: "Gioca a due tocchi, gioca a due tocchi".

La mancanza di feeling di Sarri con i veterani, riporta 'La Stampa', si evidenzia anche dal rapporto mai decollato con Andrea Barzagli. Inizialmente l'ex difensore era uno degli assistenti di Sarri, salvo poi decidere di lasciare la Juventus, ufficialmente per passare più tempo con la sua famiglia.

Ieri, la decisione della società di troncare il rapporto dopo una sola stagione. Con uno scudetto vinto, ma anche con tanti attriti in spogliatoio. Scendere a compromessi su alcuni dettagli non è bastato: la Juventus ripartirà senza Sarri.