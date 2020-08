Sarri-Juve, un freddo addio: solo Bonucci si espone sui social

Soltanto il difensore viterbese ha voluto salutare il tecnico, citato anche da Danilo tra i ringraziamenti di fine stagione. In silenzio gli altri.

La e Maurizio Sarri si sono detti addio in un pomeriggio di agosto, un torrido pomeriggio di agosto. In contrapposizione al freddo quasi glaciale, col gruppo. Fa rumore, infatti, il silenzio della squadra al momento dell'addio del tecnico.

Soltanto Leonardo Bonucci si è esposto pubblicamente, salutando il tecnico toscano sui propri profili social con un post di ringraziamento.

"Sin dall’inizio c’è stato un rapporto schietto e sincero. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze di un anno unico nel suo genere. Grazie e buona fortuna Mister, per tutto".

L'unico altro giocatore della prima squadra bianconera a dedicare parole a Sarri è stato Danilo, che ha citato l'ex allenatore bianconero tra i ringraziamenti al termine della stagione.

Silenzio, invece, dal resto della rosa. Paulo Dybala si è schierato con il tecnico mettendo 'like' su Twitter a un post di Massimo Donati dedicato a Sarri e al suo lavoro.

"Negli ultimi anni ci ha fatto vedere un calcio spettacolare e diverso, un anno (con vittoria dello scudetto) non cancella tutto questo. Rispetto".

Per il resto, i social dei giocatori bianconeri hanno trasmesso soltanto il silenzio. Con qualche rumore brusco in mezzo, come Douglas Costa che mette 'like' all'annuncio dell'esonero. Addio freddo, al termine di un'avventura controversa.