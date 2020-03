Rivelazione Sarr: "Con i soldi guadagnati ho comprato delle pecore a mio padre"

Ismaila Sarr è la rivelazione del Watford: "Mio padre lavora in una fattoria ma non aveva un allevamento: gli ho comprato delle pecore".

In Premier League è il ragazzo del momento, con una doppietta ha abbattuto il nell'unica sconfitta dei 'Reds' in campionato: Ismaila Sarr si è preso la scena col suo , che in estate ha sborsato ben 27 milioni per acquistarlo dal . Il trasferimento più costoso della storia del club.

Intervistato sui canali social della società di proprietà della famiglia Pozzo, l'attaccante senegalese ha rivelato di aver fatto un regalo particolare al padre con i soldi guadagnati in .

"Con i soldi ho comprato delle pecore per mio padre che lavora in fattoria: prima non aveva un allevamento, ora ce l'ha. E' sempre stato il suo sogno".

Un ragazzo dal cuore d'oro che dimostra di non aver dimenticato le sue umili origini, nemmeno ora che il successo sembra averlo travolto: gesto che vale più di un semplice goal, forse anche dei due rifilati ai campioni d'Europa in carica.