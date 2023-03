San Patrizio amaro: Patrick Vieira esonerato dal Crystal Palace

Con una nota apparsa sui social, il Crystal Palace ha comunicato l'esonero di Patrick Vieira: paga un 2023 disastroso in cui non ha vinto mai.

Il 17 marzo è il giorno di San Patrizio, ma non è una giornata da ricordare per uno che porta proprio questo nome. Patrick Vieira non è più l'allenatore del Crystal Palace.

Il club londinese ha deciso stamattina di esonerare l'ex leggenda dell'Arsenal, passato anche da Milan, Juventus, Inter e Manchester City.

Vieira paga un 2023 disastroso, in cui la sua squadra non ha mai vinto, portando a casa 5 pareggi e ben 7 sconfitte.

Risultati in netta contrapposizione con l'ottimo inizio di campionato. E proprio l'avvio convincente tiene il Palace a 3 punti dalla zona retrocessione, ma c'era forse bisogno di una scossa.

Prima del Crystal Palace, Patrick Vieira ha allenato negli Stati Uniti e in Francia, dove ha guidato il New York City e il Nizza.

Da giocatore invece, la carriera del centrocampista è stata piena di successi: tra campionati italiani, inglesi, e, soprattutto, il Mondiale del 1998.