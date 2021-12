Sampdoria-Torino dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Torino

Sampdoria-Torino Data: 16-12-2021

16-12-2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Sportmediaset.it, Mediaset Play

Torna la Coppa Italia e il quadro dei sedicesimi di finale offre subito il confronto tra la Sampdoria e il Torino.

I blucerchiati, galvanizzati dal trionfo nel derby, ospitano i granata in gara secca che mette in palio un posto tra le migliori sedici della coppa nazionale.

La formazione guidata da Roberto D'Aversa ha estromesso l'Alessandria piegata 3-2 nel turno precedente dai goal Quagliarella, Gabbiadini e Thorsby.

Di fronte ci sarà il Toro di Ivan Juric, anch'esso reduce dal prezioso successo in campionato contro il Bologna.

I granata approdano ai sedicesimi di Coppa Italia dopo aver superato, con non poca fatica, la Cremonese sconfitta solamente ai calci di rigore dopo che lo 0-0 aveva retto sino allo scadere dei tempi supplementari.

Chi uscirà vincente dal confronto tra Samp e Torino affronterà la Juventus agli ottavi, sempre in gara secca.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-TORINO

Il match tra Sampdoria e Torino, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà giovedì 16 dicembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-TORINO IN TV

Sampdoria-Torino di Coppa Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset che, da quest'anno, ha acquisito i diritti per trasmettere le gare delle coppe nazionali. Il canale sul quale si potrà seguire in chiaro il match è Italia Uno.

SAMPDORIA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Attraverso Mediaset sarà possibile seguire il confronto di Genova anche in streaming: sarà sufficiente collegarsi al portale di Sportmediaset o, in alternativa, a Mediaset Play. Quest'ultimo fruibile anche attraverso app scaricabile su smartphone o tablet.

Il racconto di Sampdoria-Torino in diretta anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale. Sarà sufficiente collegarsi al portale per ricevere aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accadrà al Ferraris.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-TORINO

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Askildsen, Verre; Ciervo, Quagliarella. All. D'Aversa.

TORINO (4-3-2-1): Berisha; Aina, Izzo, Buongiorno, Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora; Linetty, Brekalo; Zaza. All. Juric.