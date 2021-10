Sampdoria-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La nona giornata di Serie A ci offre il derby ligure tra Sampdoria e Spezia: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

SAMPDORIA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Spezia

Sampdoria-Spezia Data: 22 ottobre 2021

22 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Il nono turno di Serie A è l'occasione per assistere ad uno dei tanti derby regionali: nella circostanza parliamo di uno dei due liguri tra la Sampdoria di Roberto D'Aversa e lo Spezia di Thiago Motta.

Un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre che finora hanno offerto più o meno lo stesso rendimento: sei punti per i blucerchiati, uno in più per gli 'Aquilotti' che sembrano aver finalmente oliato i meccanismi dopo una partenza complicata.

Periodo negativo per la Sampdoria, sconfitta in malo modo a Cagliari (3-1) nel turno precedente: per Quagliarella e compagni un solo punto nelle ultime quattro apparizioni, con il successo di Empoli a rappresentare l'unica gioia in campionato.

Lo Spezia ha invece interrotto la striscia negativa di tre ko consecutivi battendo in rimonta la Salernitana: Strelec e Kovalenko hanno risposto all'iniziale vantaggio di Simy, che non è riuscito ad evitare l'esonero di Fabrizio Castori.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Sampdoria-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-SPEZIA

Sampdoria-Spezia si giocherà venerdì 22 ottobre 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La gara tra Sampdoria e Spezia potrà essere seguita su smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che con dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà trasmesso anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ad effettuare la telecronaca su DAZN sarà Gabriele Giustiniani, coadiuvato da Emanuele Giaccherini in veste di commentatore tecnico. Su Sky saranno Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi a raccontare Sampdoria-Spezia.

Lo streaming di Sampdoria-Spezia sarà disponibile grazie all'app di DAZN, utilizzabile su smartphone e tablet, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali per accedere al catalogo e avviare la visione dell'evento desiderato.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go, raggiungibile tramite l'applicazione dedicata. L'alternativa è NOW, piattaforma online che consente di assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Il nostro sito vi permetterà di seguire Sampdoria-Spezia attraverso la consueta diretta testuale: grazie al racconto in tempo reale delle azioni salienti del 'Ferraris' non vi perderete nemmeno un dettaglio.

D'Aversa senza lo squalificato Thorsby, autore della rete della bandiera a Cagliari: in mediana si rivede Ekdal. In bilico la presenza di Damsgaard: qualora il danese dovesse recuperare, si potrebbe tornare al 4-4-2 con l'inserimento di Caputo al fianco di Quagliarella e l'esclusione di Gabbiadini.

Ancora tanti indisponibili per Thiago Motta, intenzionato a confermare grosso modo l'undici che ha battuto la Salernitana: l'unica novità potrebbe essere rappresentata da Verde al posto di Antiste sulla linea dei trequartisti alle spalle di Nzola.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Adrien Silva, Ekdal, Askildsen; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Gyasi; Maggiore, Kovalenko; Verde, Salcedo, Strelec; Nzola. All. Thiago Motta.