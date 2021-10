Probabili formazioni Sampdoria-Spezia: Gabbiadini ancora titolare

La Sampdoria ospita lo Spezia nel derby ligure: Gabbiadini in pole per affiancare Quagliarella, Thiago Motta si affida a Manaj.

Il secondo match di questo venerdì di Serie A è una sfida dall'alto coefficiente emozionale, uno dei due derby liguri in programma: la Sampdoria cerca la seconda vittoria in campionato contro lo Spezia, fresco di rimonta vincente sulla Salernitana.

'Aquilotti' con un punto di vantaggio sui doriani, reduci dal pesante 3-1 subìto a Cagliari: in Sardegna D'Aversa si è affidato a Manolo Gabbiadini dal primo minuto, e lo stesso sembra intenzionato a fare stasera.

L'ex Southampton dovrebbe agire accanto a Quagliarella, con Caputo a partire nuovamente dalla panchina. Verre sostituto dell'infortunato Damsgaard a sinistra, Ekdal in coppia con Adrien Silva in mezzo al campo. Intoccabile Candreva a destra. Nessuna sorpresa in difesa davanti ad Audero. Assente lo squalificato Thorsby.

Thiago Motta potrebbe dare una chance a Manaj, in pole su Nzola per giocare da terminale offensivo: alle sue spalle il trio composto da Antiste, Verde e Gyasi. Conferma per il tandem Kovalenko-Maggiore in mediana. Ferrer e Bastoni i terzini, Hristov e Nikolaou i centrali difensivi a protezione della porta di Provedel.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. Tarozzi (D'Aversa è squalificato)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Verde, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta