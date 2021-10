Serie A, 8ª giornata: risultati e marcatori

L’ottavo turno del campionato di Serie A si è aperto con la vittoria in rimonta dello Spezia sulla Salernitana. Decisivi Strelec e Kovalenko.

SABATO 16 OTTOBRE ORE 15.00

SPEZIA-SALERNITANA 2-1

MARCATORI: 39’ Simy (S), 51’ Strelec (SP), 76’ Kovalenko (SP)

Lo Spezia supera la Salernitana in rimonta nel primo anticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A. Partita vibrante quella del ‘Picco’, con gli ospiti che sono partiti forte e i padroni di casa che pian piano hanno preso in mano il pallino del gioco. Al 27’ Spezia ad un passo dal vantaggio, ma Salcedo è stato fermato dalla traversa. Al 38’ è stato Provedel a salire in cattedra negando il goal a Simy, ma lo stesso attaccante nigeriano ha trovato il goal un solo minuto più tardi, quando, approfittando di una sponda di Obi, dall’interno dell’area di rigore ha battuto il portiere avversario per lo 0-1. Ad inizio ripresa il pareggio dello Spezia: grande ripartenza degli ‘Aquilotti’ conclusa alla perfezione da Strelec che, servito da Kovalenko, ha lasciato partire un gran sinistro sul quale Belec non ha potuto fare nulla. Dopo l’1-1, la squadra guidata da Thiago Motta è diventata padrona del campo e, dopo aver dato in più occasioni l’impressione di poter passare in vantaggio, al 78’ ha trovato il vantaggio grazie a Kovaleko che dal limite dell’area ha scaricato verso la porta dei campani un gran destro a giro imparabile per Belec.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6.5; Ferrer 6.5, Nikolaou 5, Hristov 6, Gyasi 5.5; Maggiore 6.5, Kovalenko 7.5; Antiste 6.5, Salcedo 6.5 (74’ Podgoreanu 6.5), Strelec 7 (68’ Manaj 6); Nzola 5.5 (68’ Verde 5.5). All. Thiago Motta

SALERNITANA (3-4-2-1): Belec 6.5; Gyomber 6 (20’ Kechrida 5), Strandberg 6.5, Gagliolo 6; Obi 6.5, Coulibaly M. 5.5 (85’ Vergani s.v.), Di Tacchio 5.5, Ranieri 5 (84’ Zortea s.v.); Kastanos 5.5 (68’ Schiavone 5.5); Djuric 5 (68’ Gondo 5.5), Simy 6.5. All. Castori

Arbitro: Massa

Ammoniti: Di Tacchio (S), Coulibaly M. (S), Gyasi (SP), Ranieri (S), Manai (SP)

Espulsi: nessuno