Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali: Sanchez-Lautaro dal 1'

Lukaku finisce in panchina, a favore di Sanchez. Sulla fascia sinistra c'è ancora Young. Quagliarella in panchina, c'è Keita Balde.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro.

L' prova a lanciare un segnale al campionato prima del big match di questa sera tra e . La squadra di Antonio Conte vuole una vittoria ma contro la Samdporia non sarà facile, per giunta a Marassi.

Antonio Conte non rischia Lukaku, che va solo in panchina, a favore di Sanchez e Lautaro Martinez. Young e Hakimi sulle fasce, con Gagliardini che scalza Vidal in mezzo.

Claudio Ranieri rivoluziona l'attacco con Damsgaard a supporto di Keita Balde, con Quagliarella che finisce in panchina. Adrien Silva schierato al posto dello squalificato Ekdal.