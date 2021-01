Sampdoria-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria e Inter si sfidano per la 16esima giornata di Serie A: in questa pagina tutte le informazioni sulla partita e su dove vederla.

SAMPDORIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV



Anno nuovo, stessi risultati per l'Inter di Antonio Conte, che statistiche alla mano si dimostra la squadra più in forma del campionato nelle ultime uscite. Il però continua da parte sua a correre in cima alla classifica e i nerazzurri dovranno cercare il bottino pieno anche contro la Sampdoria.

Dopo la vittoria convincente per 6-2 contro il Crotone nell'ultima giornata, l'Inter non ha intenzione di fermarsi e vuole allunfare ancora la striscia di vittorie consecutive, attualmente sono otto le partite vinte di fila dalla squadra di Antonio Conte. Era da dicembre 2008 che l'Inter non vinceva otto partite di di fila.

Continua invece a navigare a metà classifica la Sampdoria, dopo che nell'ultimo incontro ha perso contro la Roma, in un Olimpico flagellato dall'acqua. Quagliarella e compagni sono quindi attesi dal secondo scontro proibitivo di fila, con l'Inter.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Sampdoria-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-INTER

La partita tra Sampdoria e Inter si giocherà il giorno dell'Epifania, 6 gennaio, allore ore 15. Si giocherà allo stadio Marassi di Genova, che come sempre ormai sarà a secco di pubblico.

Sampdoria-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A. La partita sarà trasmessa anche sul canale Sky Sport, posizione numero 252 del satellite.

La partita tra Sampdoria e Inter potrà essere seguita non soltanto in tv, ma anche in come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come computer, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere a Sampdoria-Inter è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.

IN DIRETTA SU GOAL

Restate sintonizzati su Goal, il giorno della partita, per avere tutte le informazioni necessarie per la partita: dalle probabili formazioni a tutto il resto. Poi sarà possibile seguire la partita in tempo reale con la diretta testuale.

Ranieri potrebbe non schierare Quagliarella da titolare per la seconda volta consecutiva in tre giorni, a favore di La Gumina. Ballottaggio tra Verre e Ramirez per il posto sulla trequarti, mentre Damsgaard si candida per far rifiatare uno tra Candreva o Jankto sugli esterni di centrocampo. Squalificato Ekdal, spazio ad Adrien Silva in mediana al fianco di Thorsby. In difesa Bereszyński verso il rientro a destra, con Yoshida riportato centrale: probabile panchina per Colley.

Destano preoccupazione in casa Inter le condizioni di Lukaku, uscito malconcio dalla sfida contro il . Il belga proverà a stringere i denti, altrimenti al fianco di Lautaro ci sarà uno tra Sanchez o Perisic. Verso la panchina Vidal, così come Young: dovrebbero spuntarla Darmian sulla fascia e Sensi in mezzo, anche se scalpita Gagliardini. In difesa non si cambia nulla, con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Damsgaard; Verre; La Gumina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.