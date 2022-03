La Salernitana perde Perotti per infortunio: lesione al muscolo soleo

Brutte notizie per Davide Nicola e per la Salernitana. Diego Perotti infatti non sarà disponibile per le prossime partite di campionato.

Il centrocampista argentino ha infatti riportato un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane.

A svelare qual è l’entità del problema riportato, è stato lo stesso club campano attraverso una nota ufficiale.

“A seguito di esami diagnostici effettuati in mattinata dal calciatore Diego Perotti presso il Centro Polidiagnostico Check-Up è stata riscontrata una lesione al muscolo soleo”.

La Salernitana non ha reso noti i tempi di recupero, ma il rischio concreto è quello che Perotti possa essere costretto ad uno stop di almeno un mese. Se così fosse, il suo rientro potrebbe avvenire solo a maggio e quindi quando mancheranno poche partite al termine della stagione.

Un duro colpo per il club campano che, nel momento cruciale di una già in salita corsa per la salvezza perde uno dei suoi uomini di maggiore qualità.

Diego Perotti, 33 anni, è approdato alla Salernitana lo scorso 2 febbraio da svincolato. Sin qui in stagione ha totalizzato sette presenze consecutive, per un totale di 228’ in campo.