Salah sbotta: "La VAR non mi piace, è troppo giusta"

Il campione del Liverpool non vede di buon occhio l'inserimento della tecnologia nel calcio: "È tutto troppo corretto, a me piacciono gli errori".

Un vero e proprio tornado sulle società e i suo itifosi. La VAR sta scombussolando il calcio inglese e la Premier League, che nelle prime due giornate non sembra proprio digerire l'utilizzo della tecnologia in campo. Anche tra i giocatori c'è chi non la vede di buon occhio, compreso un big assoluto come Mohamed Salah.

L'ex , Campione d'Europa con il suo , non è soddisfatto dell'inserimento della VAR nel mondo del calcio e già da diverso tempo si è detto contrario al suo utilizzo. Ora che è sbarcata nel suo campionato il suo pensiero non si è certo modificato.

Intervistato dalla CNN, Salah ha spiegato le sue motivazioni:

"La VAR non mi piace, l'ho sempre detto, mi piace il calcio così com’è. È giusto, ogni tanto, proteggere i calciatori da giocate pericolose, ma io accetto il calcio con gli errori degli arbitri e con gli errori dei giocatori. È così che il calcio diventa più eccitante e le persone si appassionano".

La motivazione principale di Salah è proprio il pepe che vola via, senza più passione:

"E' troppo 'giusta'. L’anno scorso mi è stato dato un rigore in finale di e devo dire che mi ha aiutato moltissimo. È tutto troppo corretto, a me piacciono gli errori".

Salah vede comunque anche un punto positivo e che potrà fare il bene del suo Liverpool: