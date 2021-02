Ryan Reynolds e Rob McElhenney acquistano il Wrexham: è ufficiale

La star di Deadpool e lo sceneggiatore di C'è sempre il sole a Philadelphia pronti a portare il club gallese ai massimi livelli.

Dall'idea all'ideazione della stessa, fino alla conclusione, in positivo. Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno infatti acquistato il club gallese del Wrexham AFC, tra i più antichi al mondo, con l'obiettivo di portarla a gareggiare ai massimi livelli britannici.

Il Wrexham aveva confermato la possibilità lo scorso autunno, con l'effettivo arrivo della star di Deadpool e lo sceneggiatore di C'è sempre il sole a Philadelphia a inizio febbraio: sono i due nuovi presidenti, a capo della loro RR McReynolds Company.

Due milioni di euro per l'acquisto del Wrexham, una cifra decisamente importante in un periodo nero come quello del coronavirus, visto e considerando come il Wrexham giochi attualmente tra i dilettanti, nella quinta serie inglese (il professionismo in Gran Bretagna inizia dalla quarta).

Attualmente settimo in classifica, il Wrexham sta lottando per entrare nei playoff della competizione e potersi giocare l'accesso alla quarta serie. Ma sarà dalla prossima stagione che il club sotto Reynolds e McElhenney potrà cominciare ad investire seriamente nella sua cavalcata.

Nato nel 1864, il Wrexham è di fatto il terzo club più antico al mondo: nella sua storia diverse partecipazioni alla Coppa delle Coppe e la seconda serie del calcio inglese negli anni '70 e '80, prima di una nuova discesa nelle categorie inferiori da cui non si è più alzato.

Oltre alla storia di club antico, Reynolds ha anche rivelato come ci sia una particolare storia dietro al Wrexham: dopo otto anni ha infatti risposto su Twitter ad una signora residente proprio in tale centro del Galles, che chiedeva di avere lui come modello d'arte invece di quello presente nella sua scuola. Investimento sempre più redditizio per le star, il calcio si è unito allo strano episodio, portando all'ingresso di Hollywood nella cittadina.