L'investitura di Ronaldo a Mbappé, la risposta del francese: "Idolo"

Francia-Portogallo è stata l'occasione per Ronaldo e Mbappé di incontrarsi: dopo la gara, il francese ha celebrato il suo idolo con due chiare emoji.

Doveva essere una parata di stelle, con Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo a fare da capofila per un grande spettacolo: invece - non ci ha regalato molte emozioni e lo 0-0 finale è lo specchio delle poche occasioni create da entrambe le squadre.

Una delle note di rilievo dell'incontro è stata, senza dubbio, rappresentata dall'incontro tra i due campioni prima del calcio d'inizio: pacca sul petto del francese da parte di 'CR7' e sorrisi che hanno suscitato clamore tra i tifosi della .

Scena che, infatti, ricorda molto quella della finale della 2019 tra Portogallo e : allora Ronaldo prese da parte De Ligt chiedendogli di trasferirsi in bianconero, come poi effettivamente fu rivelato dal giovane difensore olandese.

Forse stavolta niente di tutto ciò è accaduto ma su una cosa non si può discutere: l'ammirazione di Mbappé per Ronaldo è ai massimi livelli, come testimoniato da questo post pubblicato su Twitter subito dopo il fischio finale.

"Idolo".

Emoji della capra (che sta per G.O.A.T. ossia 'Greatest of all time') e della corona a simboleggiare come per Mbappé il fuoriclasse lusitano sia un esempio, il modello da seguire. Al pari di Messi, anche lui citato in questa vecchia dichiarazione rilasciata a 'France Football'.