Roma decimata contro lo Spezia: out anche Mkhitaryan

La Roma dovrà rinunciare al suo attacco titolare contro lo Spezia: dopo Dzeko e Pedro si è fermato anche Mkhitaryan.

Quello che sta vivendo la è un momento molto delicato. La compagine giallorossa infatti, non solo è reduce dalla pesante sconfitta nel derby e dall’eliminazione dalla Coppa (è stato ufficializzato lo 0-3 a tavolino contro lo Spezia, ma era stata comunque battuta sul campo), ma è anche chiamata a fare i conti con un’incredibile emergenza in attacco.

I capitolini sabato pomeriggio affronteranno nuovamente lo all’Olimpico (questa volta in campionato) e per l’occasione Paulo Fonseca dovrà rinunciare non solo a Dzeko e Pedro, cosa questa già annunciata in conferenza stampa, ma anche ad Henrikh Mkhitaryan.

L’ armeno, che era già dato in dubbio a causa di un problema fisico, non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida.

Paulo Fonseca ha preso una decisione definitiva dopo l’ultimo allenamento del venerdì.

La Roma quindi, contro lo Spezia sarà chiamata a schierare un reparto offensivo totalmente rivoluzionato. Nel 3-4-2-1 del tecnico lusitano, saranno con ogni probabilità Pellegrini e Carles Perez ad agire a supporto dell’unica punta Borja Mayoral.