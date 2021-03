Roma-Napoli, le pagelle: Mertens decisivo, delude Cristante

Le pagelle di Roma-Napoli: Politano, Zielinski e Mertens su tutti, male la difesa giallorossa.

PAGELLE ROMA

PAU LOPEZ 5 - Non reattivo in occasione del primo goal di Mertens e in generale non sembra sicurissimo durante tutto l’arco della gara.

MANCINI 5,5 - Il migliore del pacchetto arretrato, ma anche lui non raggiunge la sufficienza. In costante sofferenza.

CRISTANTE 5 - Sbaglia tanto nel corso della partita e proprio da un suo errore nasce anche l’azione del raddoppio del Napoli.

IBANEZ 5 - Non preciso e spesso fuori posizione. Politano lo mette in grande difficoltà e la prestazione di questa sera conferma come il suo non sia il migliore dei periodi di forma.

KARSDORP 6 - E’ tra quelli che ci credono di più. Corre per tutti i 90’ senza riuscire a trovare la giusta giocata per i compagni. Quando Insigne lo punta spesso sono dolori.

DIAWARA 5,5 - Parte anche bene, ma si spegne con il passare dei minuti. Manca il suo apporto soprattutto in fase di recupero palla. (dal 70’ VILLAR 6 - Porta forze fresche a centrocampo)

PELLEGRINI 6 - Meno brillante del solito, è spesso chiamato più ad inseguire gli avversari piuttosto che a creare. Sua comunque la migliore chance di serata, ma ci ha pensato il palo a negargli la gioia del goal. (dall’83’ KUBULLA - SV)

SPINAZZOLA 5,5 - Fatica a trovare il fondo e sembra un po’ sulle gambe rispetto al solito. Nel finale è comunque tra gli ultimi a mollare.

PEDRO 5 - Primo tempo praticamente da spettatore, mentre nella ripresa prova a fare qualcosina in più, ma non basta. Viene sostituito dopo poco più di un’ora di gioco. (dal 67’ PEREZ 5,5 - Prova a portare brio alla manovra, ma pare più che altro confusionario).

EL SHAARAWY 5,5 - Ad inizio gara prova a farsi vedere, ma di fatto non è mai incisivo.

DZEKO 5,5 - Prova a reggere da solo il peso dell’attacco, ma fa fatica. Ci prova più di tutti nel primo tempo, ma nella ripresa esce dalla partita. (dal 67’ BORJA MAYORAL 5,5 - Non riesce a cambiare le sorti dell’attacco giallorosso).

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6 - Serata di ordinaria amministrazione o quasi. Non deve compiere grandissimi interventi e quando non ci arriva c’è il palo a dargli una mano.

HYSAJ 6,5 - Limita Spinazzola e quando può si lancia con decisione in attacco.

MAKSIMOVIC 6 - Serata tranquilla e senza sbavature. Sempre puntuale esce nel finale per un problema fisico (dall’86’ MANOLAS - SV)

KOULIBALY 6,5 - Chiunque capita dalle sue parti gli rimbalza addosso. Un muro invalicabile che domina nella sua zona di campo. Per lui un’unica sbavatura che rischia di costare caro nell’azione del palo colpito da Pellegrini.

MARIO RUI 6 - Meno intraprendente dei Hysaj, ma comunque la sua è una buona partita. Vince lo scontro diretto con Karsdorp.

FABIAN RUIZ 6,5 - Bene in fase di impostazione, tanti palloni passano dai suoi piedi. Sempre abile nel verticalizzare, sembra aver ritrovato lo smalto migliore.

DEMME 6,5 - Qualità e quantità al servizio della squadra. Presenza costante nel cerchio di centrocampo, si mette in mostra anche con buoni recuperi.

POLITANO 7 - Quando parte è imprendibile. Si vede che sta bene e che gioca con grande sicurezza. Suo l’assist per il 2-0 di Mertens. (dal 72’ LOZANO 6 - Forze fresche nelle ultime fasi di gara)

ZIELINSKI 7 - Prova di grande spessore. Tanta corsa unita a tante giocate. E’ uno dei migliori in campo. (dal 72’ ELMAS - Dà il suo contributo nel finale)

INSIGNE 6,5 - Ha la classe dalla sua e ad essa aggiunge anche spirito di sacrificio. Quando arriva il pallone dalle sue parti può accadere sempre qualcosa. (dall’86’ BAKAYOKO - SV)

MERTENS 7,5 - Un goal su punizione ed un altro facile facile di testa. Serata da grande mattatore nella quale taglia anche il traguardo delle 100 reti in Serie A. (DAL 67’ OSIMHEN 6 - Ci mette il fisico quando la Roma potrebbe tentare l’assalto finale. Bene quando scatta, un po’ meno quando deve tenere palla)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 5,5, Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Diawara 5,5 (70’ Villar 6), Pellegrini 6 (83’ Kumbulla sv), Spinazzola 5,5; Pedro 5 (67’ Perez 5,5), El Shaarawy 5,5; Dzeko 5,5 (67’ Borja Mayoral 5,5).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Hysaj 6,5, Maksimovic 6 (86’ Manolas sv), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6,5, Demme 6,5; Politano 7 (72’ Lozano 6), Zielinski 7 (72’ Elmas 6), Insigne 6,5 (86’ Bakayoko sv); Mertens 7,5 (67’ Osimhen 6).