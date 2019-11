Roma-Napoli per un posto in Champions: è la sfida di Manolas

Roma e Napoli di fronte dopo le polemiche: in palio punti pesanti per la zona Champions. Manolas sfida il suo passato.

Dimenticare le polemiche e mettersi alle spalle i due pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa: il vuole ripartire dopo il rovente dibattito sul VAR, successivo al pareggio con l' che ha creato grande rabbia e dispiacere. Sulla strada degli azzurri c'è la , rivitalizzata dal poker inflitto all' .

Squadre divise da un solo punto in classifica con i giallorossi avanti e in fiducia: l'esatto contrario dei partenopei che, con un risultato positivo, migliorerebbero certamente l'umore e il piazzamento che al momento li vede fuori dalla zona .

Come se il campionato del Napoli fosse entrato in un'altra dimensione, diversa rispetto a quella delle annate scorse: ora c'è da lottare per finire tra le prime quattro e provare a dare fastidio ad e , ad oggi le principali candidate per lo Scudetto.

Fonseca non potrà contare sullo squalificato Fazio: occasione in vista per il turco Cetin, mentre sulla fascia destra dovrebbe esserci Spinazzola al posto di Florenzi. Mancini ancora a centrocampo in tandem con Veretout, conferma per Pastore sulla trequarti con Zaniolo e Kluivert alle spalle di Dzeko.

Ancelotti senza gli infortunati Allan, Ghoulam e Malcuit: spazio per Mario Rui sulla sinistra e Manolas al centro, entrambi ex della partita. In particolare il greco che a Roma ha giocato cinque stagioni conquistandosi la palma di uno dei migliori difensori della . In attacco è pronto a tornare Mertens dal primo minuto: con il belga ci sarà Milik, autore di due reti consecutive tra ed Atalanta.

Queste le probabili formazioni di Roma-Napoli:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.