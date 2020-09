Roma-Juventus alla seconda giornata: sarà comunque la gara di Dzeko

Edin Dzeko è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. La Roma sfiderà proprio i bianconeri alla seconda giornata di Serie A.

E’ considerato uno dei più grandi attaccanti del mondo e non è quindi un caso che il suo nome spesso risulti tra i più ‘caldi’ in sede di calciomercato. Quello di Edin Dzeko è un futuro tutto da scrivere, ma quello che è certo è che anche nel corso di questa estate si è ritagliato un ruolo da grande protagonista.

Reduce da una stagione da 16 goal in 35 partite in (ai quali vanno aggiunti altri 3 in 8 sfide di ), il centravanti bosniaco della è per caratteristiche uno dei giocatori più corteggiati in assoluto.

Attaccante completo, capace di segnare e di far segnare, Dzeko può cambiare il volto di una squadra e, a 34 anni, garantire quella dose d’esperienza che può rivelarsi decisiva nel corso di una stagione. Nelle ultime settimane il suo nome è stato al centro di voci che vorrebbero un autentico valzer delle punte che potenzialmente potrebbe cambiare il volto dei reparti avanzati di molte tra le big nostrane.

Altre squadre

Dzeko in particolare è stato accostato alla , club che è alla ricerca di un profilo di primissima fascia per sostituire quel Gonzalo Higuain che è destinato all’addio. Il bomber bosniaco pare essere stato individuato da Andrea Pirlo come uno degli elementi ideali da inserire in un tridente completato da Dybala e Cristiano Ronaldo e, in attesa di capire come si evolverà la situazione (i bianconeri sono anche sulle tracce di Luis Suarez), una cosa è certa: Dzeko e la avranno presto modo di incrociare le proprie strade.

Il sorteggio dei calendari di Serie A ha infatti stabilito che la Roma debba ospitare i bianconeri all’Olimpico nel secondo turno di campionato. Quello che sarà il big match del secondo turno del torneo si giocherà a fine settembre, ovvero ben prima di quel 5 ottobre fissato come data entro la quale chiudere tutte le trattative.

Le prossime settimane di calciomercato diranno quindi se Dzeko giocherà la gara da calciatore giallorosso o da giocatore bianconero, se a fine settembre il suo futuro sarà già scritto, o se magari sarà ancora un pezzo pregiato del mercato.

Il sorteggio ‘si è espresso’, agli uomini mercato spetta il resto. Intanto si parte da un dato di fatto: sfidare la Juventus alla seconda giornata porta fortuna all’attaccante bosniaco.

Nel 2015, a pochi giorni dal suo approdo in giallorosso, il 30 agosto con la Roma affrontò i bianconeri allora guidati da Allegri in campionato. In quella occasione, proprio all’Olimpico, furono i capitolini ad imporsi per 2-1 e Dzeko, con un colpo di testa su cross di Iago Falque, realizzò al 79’ la rete che decise la gara, la sua prima con la maglia della Roma addosso.