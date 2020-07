Roma-Inter, le formazioni ufficiali: Mkhitaryan c'è, Lukaku in panchina

Nella Roma giocano Pellegrini e Ibanez, in campo anche Veretout. Inter con Gagliardini e Young, in attacco gioca titolare Sanchez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez

Dopo il pareggio dell' , e in attesa dello scontro diretto tra e , l' ha la possibilità di riaprire veramente la lotta Scudetto. I nerazzurri possono infatti portarsi a -3 da Madama in caso di successo, mentre i giallorossi lottano per il quinto posto, nonostante il quarto non sia ancora matematicamente sfumato.

Fonseca sceglie il 3-4-2-1, con Dzeko come prima punta, supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. A centrocampo ci sono Diawara e Veretout, mentre Spinazzola e Bruno Peres saranno gli esterni di centrocampo. Davanti a Pau Lopez giocheranno Mancini, Ibanez e Kolarov. Panchina per Cristante.

Conte risponde con il 3-4-1-2, in cui Sanchez giocherà con Lautaro Martinez. Barella e Gagliardini interni, Brozovic trequartisti: partono titolari Young e Candreva sulle fasce. Tra i pali c'è Handanovic, in difesa partono titolari Skriniar, De Vrij e Bastoni. Partirà dalla panchina Lukaku.