Roma-Genoa, cosa ha detto Zaniolo all'arbitro Abisso

Roma-Genoa 0-0, ed è un risultato che potrebbe far pensare a una gara moscia, scialba. E invece no, perché all'Olimpico è successo praticamente di tutto. Specialmente nel finale, con protagonista Nicolò Zaniolo: il mancino ha segnato il goal della teorica vittoria al 91', ma se l'è visto annullare dall'arbitro dell'incontro, il signor Rosario Abisso di Palermo, che dopo essere stato richiamato ai bordi del campo dal VAR ha ravvisato un pestone di Abraham su Vasquez.

Arrabbiato per la decisione di Abisso, poco dopo Zaniolo si è fatto pure espellere. Direttosi verso il direttore di gara dopo un'altra conclusione di poco alta, lo ha apostrofato e inducendolo a estrarre il cartellino rosso: espulsione diretta e Roma in 10 uomini proprio come il Genoa, che al 68' aveva perso Østigard.

COSA HA DETTO ZANIOLO ALL'ARBITRO ABISSO

Ma cosa ha detto Zaniolo all'arbitro Abisso? Il labiale non lascia dubbi: "Cosa cazzo fischi? Ma cosa fischi? Ma cosa fischi?". Una frase ripetuta almeno tre volte. Il direttore di gara evidentemente se l'è presa e ha estratto il cartellino rosso, nonostante il giocatore non si sia rivolto a lui in maniera minacciosa. Anzi, Zaniolo non ha perso la testa nemmeno dopo essersi visto sventolare in faccia il cartellino, dirigendosi camminando - preso per mano da José Mourinho - verso gli spogliatoi.

LA CONFERMA DI MOURINHO

Lo stesso Mourinho, dopo la conclusione di Roma-Genoa, ha confermato tutto: "Ho chiesto all'arbitro perché abbia espulso Zaniolo, lui mi ha detto che gli ha detto per tre volte 'che cazzo fischi'".