Goal annullato a Zaniolo, Mourinho: "Agli occhi del potere la Roma è piccola"

La Roma pareggia contro il Genoa per 0-0, ma nel finale polemiche per un goal annullato a Zaniolo dal VAR: il giocatore giallorosso è stato poi espulso per proteste.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, José Mourinho ha commentato l'episodio, nonostante in un primo momento non volesse dire la sua.

"Non voglio commentarlo. Posso commentare la partita, non voglio commentare il goal, il rosso e qualche reazione. Preferisco evitare. Per giudicare bisognerebbe stare qui mezz'ora, perché qui ci sarebbe tanto da dire. Se l'arbitro ha deciso bene, il nostro gioco, il gioco che è diventato tanti anni fa il gioco del popolo, di cui è innamorato il mondo, è cambiato. E' un altro sport: se quello è un fallo, il gioco non è lo stesso. Dobbiamo trovare un altro nome, perché è un altro sport".

Per Mourinho la situazione e la dinamica restano dubbie.

"Se l'arbitro ha sbagliato e doveva convalidare il goal lui sarà il primo a essere non contento di aver sbagliato e a noi è successo tante volte. Agli occhi del potere la Roma è piccola".