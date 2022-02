Moviola Roma-Genoa: goal annullato a Zaniolo, il pestone di Abraham su Vasquez c'è

La moviola di Roma-Genoa:

68' - Østigard viene tradito da un pallone lanciato a campanile da El Shaarawy e viene beffato da Felix, dovendo stendere il ghanese in quella che viene considerata da Abisso chiara occasione da goal: il placcaggio è addirittura sul collo dell'avversario. Cartellino rosso diretto e Genoa che rimane dunque in 10 uomini. Il Genoa protesta molto con il direttore di gara, in quanto stava sopravvenendo anche Vanheusden.

91' - Zaniolo prende palla al limite dell'area, si gira, porta palla e con il sinistro la scaraventa alle spalle di Sirigu, trovando il goal del sospirato vantaggio della Roma. La rete viene inizialmente convalidata, ma dopo qualche secondo interviene il VAR: Abisso si affida all'on field review, torna in campo e annulla tutto per un pestone precedente di Abraham su Vasquez. Il colpo dell'inglese in effetti c'è, anche se involontario.

94' - Ancora Zaniolo, dopo aver provato nuovamente dal limite dell'area (sinistro alto) si avvicina ad Abisso visibilmente arrabbiato per l'episodio precedente: "Ma cosa fischi? Ma cosa fischi?". Il direttore di gara estrae il cartellino rosso diretto. La decisione in questo caso appare francamente esagerata, in quanto il mancino non si è rivolto in maniera minacciosa nei suoi confronti.