Roma, Fonseca verso un cambio modulo: 3-5-2 contro la Juventus

La Roma anti-Juve potrebbe schierarsi con il 3-5-2: Cristante titolare in mediana alla luce della squalifica di Pellegrini e del forfait di Pedro.

La Roma continua la preparazione alla sfida in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium contro la Juventus, confronto utile per tenere i bianconeri a debita distanza in classifica dove attualmente hanno un punto in meno rispetto ai giallorossi, che hanno giocato una gara in più.

Al cospetto dei campioni d'Italia mancherà lo squalificato Lorenzo Pellegrini oltre, quasi sicuramente, a Pedro che anche ieri si è allenato a parte: difficile che l'ex Barcellona riesca a recuperare in tempo per agire dal primo minuto sulla trequarti, tanto che Fonseca sarebbe intenzionato a proporre un nuovo schieramento tattico.

Come riportato da 'Il Tempo', le circostanze potrebbero obbligare il tecnico portoghese a presentare la sua creatura con un 3-5-2, rinunciando di fatto ai due trequartisti con l'aggiunta di un centrocampista e di un attaccante.

Il maggiore indiziato a scendere in campo dal 1' a Torino è Cristante, il quale dovrebbe comporre la linea mediana assieme a Villar e Veretout, per di più con la fascia da capitano al braccio che non potrà essere di proprietà dello squalificato Pellegrini per l'occasione.

In avanti spazio per Borja Mayoral e Mkhitaryan, mentre Dzeko dovrebbe sedersi in panchina dopo aver quantomeno chiarito i dissidi con Fonseca che hanno caratterizzato la parte conclusiva della sessione invernale del calciomercato, portandolo nuovamente ad un passo dalla cessione che poi non si è concretizzata.

El Shaarawy potrebbe essere convocato in via del tutto simbolica seppur non sia ancora al meglio dopo la positività al Covid-19, nessuna fretta invece per l'altro nuovo acquisto Reynolds, bisognoso di prendere ulteriore confidenza con quella che per lui è una realtà del tutto nuova.