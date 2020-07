I risultati in Serie B - Pari tra Juve Stabia ed Entella

Finisce in parità la sfida tra Juve Stabia ed Entella, entrambe ridotte in dieci uomini. Match che vale una stagione tra Cittadella e Crotone.

La 33esima giornata di Serie B si apre con il pareggio tra Stabia ed Entella: Forte (su rigore) risponde al vantaggio siglato da Mazzitelli nei minuti conclusivi del primo tempo. Espulsi sia Coppolaro che Canotto.

Il già promosso in A ospita un a caccia di punti per la salvezza, sfida tutta da seguire tra e : in palio c'è il secondo posto alle spalle delle 'Streghe'.

SERIE B, 33ª GIORNATA

JUVE STABIA-ENTELLA 1-1 [40' Mazzitelli (E), 67' rig. Forte (J)]

Altre squadre

ASCOLI-SALERNITANA [venerdì ore 21]

BENEVENTO-VENEZIA [venerdì ore 21]

CHIEVO-TRAPANI [venerdì ore 21]

CITTADELLA-CROTONE [venerdì ore 21]

EMPOLI-FROSINONE [venerdì ore 21]

LIVORNO-CREMONESE [venerdì ore 21]

PESCARA-PERUGIA [venerdì ore 21]

PORDENONE-PISA [venerdì ore 21]

SPEZIA-COSENZA [venerdì ore 21]