I risultati in Serie B - Empoli fermato dall'ultima, vince il Monza

Successo fondamentale per il Monza dopo il pari tra Empoli e Pescara. Il Brescia rimonta il Lecce, pari Cosenza contro il Cittadella.

La sorpresa della 22esima giornata di Serie B è decisamente lo stop dell'Empoli, nel testacoda contro il Pescara. Capolista fermata in casa contro il team abruzzese, tra l'altro andato in vantaggio prima del ritorno di fiamma dei toscani: 2-2 finale che permette al Monza di avvicinarsi in classifica.

La rete di Proia contro il Cosenza non è invece bastata alla Cittadella per rosicchiare due punti all'Empoli e allontanare Salernitana e SPAL: la rete di Corsi al 90' permette al team calabrese di ottenere un punto fondamentale in zona salvezza.

Si avvicina all'Empoli dunque solamente il Monza, con più difficoltà del previsto a Vicenza: solamente Mota al minuto 82 è riuscito a sbloccare la gara, con Forte che ha poi raddoppiato prima che i padroni di casa riapriressero immediatamente la sfida con il centro di Lanzafame, appena arrivato.

Ottengono tre punti di platino per riaprire il discorso playoff il Venezia, con un goal per tempo contro la Cremonese, e il Pordenone, quest'ultima a sorpresa corsara sul campo della SPAL per 3-1. Rimonta da urlo per il Brescia dopo l'iniziale doppio svantaggio del Lecce. Pari infine nel posticipo tra Ascoli e Frosinone, con il rigore di Dionisi al 95' per i padroni di casa.

SERIE B, 22ª GIORNATA

CITTADELLA-COSENZA 1-1 [4' Proia (CI), 90' Corsi (CO)]

EMPOLI-PESCARA 2-2 [49' Busellato (P), 62' Ricci (E), 72' La Mantia (E), 79' Machin (P)]

LECCE-BRESCIA 2-2 [46' Pablo (L), 58' Bjorkengren L), 75' Bisoli (B), 93' Aye (B)]

PISA-SALERNITANA 2-2 [53' Mazzitelli (P), 73' Marconi (P), 76' Tutino (S), 93' Casasola (S)]

SPAL-PORDENONE 1-3 [32' Butic (P), 41' Paloschi (S), 56' Ciurria (P), 91' Zammarini (P)]

VENEZIA-CREMONESE 3-1 [33' aut. Bianchetti (V), 79' Forte (V), 91' Ciofani (C), 93' Johnsen (V)]

VICENZA-MONZA 1-2 [82' Dany Mota (M), 75' D'Alessandro (M), 86' Lanzafame (V)]

ASCOLI-FROSINONE 1-1 [60' Novakovich (F), 94' rig. Dionisi (A)]

REGGINA-ENTELLA mercoledì ore 19

CHIEVO-REGGIANA mercoledì ore 21