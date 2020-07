I risultati in Serie B: Pescara-Frosinone in parità

Il Frosinone non va oltre il pareggio a Pescara e vede la promozione diretta quasi sfumata, in serata il resto della 35ª giornata.

La 35ª giornata di Serie B inizia col mezzo passo falso del , che pareggia a e di fatto dice addio alle speranze di promozione diretta.

Gli uomini di Nesta vanno sotto per merito di Memushaj, pareggio di Novakovich: abruzzesi sempre in zona pericolosa, ciociari a quota 53 in classifica. Alle 21 il resto delle gare.

SERIE B, 35ª GIORNATA

PESCARA-FROSINONE 1-1 [46' pt Memushaj (P), 54' Novakovich (F)]

Altre squadre

BENEVENTO-LIVORNO [ore 21]

CITTADELLA-ASCOLI [ore 21]

CROTONE-SALERNITANA [ore 21]

EMPOLI-ENTELLA [ore 21]

JUVE STABIA-CHIEVO [ore 21]

PERUGIA-CREMONESE [ore 21]

PISA-TRAPANI [ore 21]

PORDENONE-COSENZA [ore 21]

SPEZIA-VENEZIA [ore 21]