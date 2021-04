I risultati in Serie B - Colpo dell'Ascoli in casa della SPAL

Blitz dell'Ascoli importantissimo in chiave salvezza: espugnato il campo della SPAL. Sabato il resto delle gare, rinviata Pescara-Entella.

La 34ª giornata di Serie B è stata inaugurata dall'anticipo del venerdì, nel quale si registra il colpo grosso dell' Ascoli di Andrea Sottil in casa della SPAL. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i marchigiani firmati dai goal di Sabiri e Bajic (rimontato il momentaneo 1-0 estense di Valoti), per i ferraresi brusca frenata nella marcia verso i playoff.

Sabato il resto delle partite del weekend, rinviata al 27 aprile - causa focolaio Covid tra gli abruzzesi - Pescara-Entella.

SERIE B, 34ª GIORNATA

SPAL-ASCOLI 1-2 [26' Valoti (S), 42' Sabiri (A), 53' Bajic (A)]

EMPOLI-BRESCIA sabato ore 14

VICENZA-LECCE sabato ore 14

MONZA-CREMONESE sabato ore 14

PISA-COSENZA sabato ore 14

REGGINA-REGGIANA sabato ore 14

SALERNITANA-VENEZIA sabato ore 14

CITTADELLA-CHIEVO sabato ore 16

PORDENONE-FROSINONE sabato ore 18

PESCARA-ENTELLA rinviata al 27 aprile

CLASSIFICA SERIE B