I risultati in Serie B - Monza k.o contro il Pisa

Nella prima gara del 23esimo turno di Serie B, la doppietta di Palombi ha portato tre punti al Pisa: Monza battuto nel primo quarto d'ora.

Inizia con un risultato a sorpresa il 23esimo turno di Serie B. Il Monza di Brocchi è infatti caduto in casa contro il Pisa, che ha costruito il successo esterno nel primo quarto d'ora: decide la doppietta di uno scatenato Paolmbi al 7' e al 12'.

Pisa in contropiede in entrambe le occasioni e Monza infilato in pochi minuti per due volte: dopo la doppietta di Palombi la formazione brianzola non è riuscita a riprendersi nè nella prima frazione, nè nella ripresa, nonostante divere occasioni capitate sugli avanti ospiti: decisivo Gori nel tenere i suoi avanti.

SERIE B, 23ª GIORNATA

MONZA-PISA 0-2 [7' e 12' Palombi]

SALERNITANA-VICENZA [sabato ore 13]

CREMONESE-LECCE [sabato ore 14]

PESCARA-VENEZIA [sabato ore 14]

PORDENONE-CITTADELLA [sabato ore 14]

SPAL-EMPOLI [sabato ore 16]

ENTELLA-FROSINONE [domenica ore 14]

REGGIANA-ASCOLI [domenica ore 17]

BRESCIA-CHIEVO [domenica ore 18]

COSENA-REGGINA [lunedì ore 20:45]