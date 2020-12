I risultati in Serie B - Pari Cittadella-Lecce, volano Monza e Pordenone

Ultimo turno del 2020 in Serie B: Balotelli subito in goal con il Monza, la Reggina supera la Cremonese. Pari per Cittadella, Cosenza e Lecce.

Si chiude l'anno solare 2020 anche per la Serie B, con la 16esima giornata. E si chiude malissimo per la , sconfitta nettamente sul campo di un Monza scatenato: a segno anche Mario Balotelli, all'esordio con la sua nuova maglia e in rete dopo appena 4 minuti.

Il big match tra e ha rispettato le aspettative, con un 2-2 spettacolare in cui il grande protagonista è stato il solito Coda, autore di una doppietta che non ha permesso però agli ospiti di strappare tre punti fondamentali nella lotta per un ritorno in . Per l'attaccante dei pugliesi vetta della classifica marcatori con dieci reti, unico fin qui a raggiungere la doppia cifra.

Si rilancia con decisione in zona playoff il Pordenone dopo aver battuto con un tris la Reggiana, mentre la è stata battuta in trasferta dalla Reggina. Un passettino salvezza per e , che non sono andate oltre il pari a reti bianche.

SERIE B, 16ª GIORNATA

CITTADELLA-LECCE 2-2 [8' Ogunseye (C), 18' e 45' Coda (L), 65' Tavernelli (C)]

PESCARA-COSENZA 0-0

PORDENONE-REGGIANA 3-0 [21' Diaw, 42' Zammarini, 52' Ciurria]

REGGINA-CREMONESE 1-0 [46' Folorunsho]

MONZA-SALERNITANA 3-0 [4' Balotelli, 45' Barillà, 95' Armellino] - Qui il resoconto sull'esordio di Mario Balotelli

EMPOLI-ASCOLI [ore 18]

VICENZA-ENTELLA [ore 18]

-BRESCIA [ore 18]

CHIEVO-VENEZIA [ore 21]

PISA-FROSINONE [rinviata]