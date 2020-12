Covid in casa ciociara: rinviata Pisa-Frosinone

La Lega Serie B tende la mano al . Ufficiale il rinvio del match tra la squadra di Alessandro Nesta e il Pisa, valido per la sedicesima giornata di campionato.

Il club ciociaro, alle prese con un focolaio Covid nato all'interno del gruppo, ha chiesto e ottenuto che la partita in programma mercoledì alle 17 non venga disputata.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, visto il C.U. LNPB n.29 del 13 ottobre u.s., vista l’odierna istanza presentata dalla società Frosinone Calcio in conformità a quanto previsto dall’articolo 3.1 del medesimo Comunicato sopra citato, ha disposto il rinvio della gara Pisa-Frosinone, valida per la 16° giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020-2021, programmata per mercoledì 30 dicembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B".