I risultati in Serie B - Pari tra Empoli e Venezia

Nel big match del 25esimo turno pari d'alta classifica tra Empoli e Venezia. Fermata anche la Salernitana in casa della Reggiana.

E' iniziato venerdì il 25esimo turno di Serie B. Il big match tra Empoli e Venezia, infatti, ha visto la prima e la terza in classifica pareggiare per 1-1: i veneti rimangono a -3 dai toscani.

Vantaggio del Venezia grazie al goal di Mazzocchi, super nell'entrare dalla destra in area e battere con un cross-pallonetto un sorpreso Brignoli. Ci ha pensato Haas nella ripresa a rimettere il risultato in parità: cross di Parisi e tocco sotto porta a battere Pomini, non reattivo sul traversone.

Nella prima gara del turno, invece, la Salernitana non è andata oltre il pareggio contro la Reggiana: persa una grande opportunità di avvicinarsi alle prime della classe proprio in virtù dello scontro diretto tra Empoli e Venezia. Ora l'attesa è per Monza-Cittadella: i brianzoli possono avvicinare i toscani in vetta

SERIE B, 25ª GIORNATA

REGGIANA-SALERNITANA 0-0

EMPOLI-VENEZIA 1-1 [25' Mazzocchi (V), 70' Haas (E)]

COSENZA-CHIEVO [sabato, ore 14.00]

CREMONESE-FROSINONE [sabato, ore 14.00]

PESCARA-LECCE [sabato, ore 14.00]

PISA-VICENZA [sabato, ore 14.00]

PORDENONE-ASCOLI [sabato, ore 14.00]

SPAL-REGGINA [sabato, ore 14.00]

MONZA-CITTADELLA [sabato, ore 16.00]

ENTELLA-BRESCIA [sabato, ore 21.00]