I risultati in Serie B: festa rimandata per il Benevento

Il Benevento non va oltre allo 0-0 sul campo dell’Empoli e deve rinviare la festa per la promozione in A. 3-1 in rimonta dello Spezia al Chievo.

Poteva essere il turno che avrebbe regalato un verdetto atteso ormai da tempo, per la promozione del in ci sarà invece ancora da attendere. Nella 30a giornata di Serie B a negare la festa alla compagine allenata da Filippo Inzaghi sono state la mancata vittoria sul campo dell’ (0-0 al Castellani) ed il contemporaneo successo in rimonta per 3-1 dello a contro il .

Gli Aquilotti , dopo essere passati in svantaggio (di Segre il goal dei padroni di casa al 60’), si sono scatenati nel finale grazie ad una tripletta di Galabinov.

Nell’altro big match di giornata, vittoria importante per 2-0 del in casa del grazie alle reti di Iori e Luppi. Pareggio invece a reti bianche per il secondo in classifica a , mentre l’ Entella si è imposta per 1-0 al Comunale di Chiavari contro la .

Altre squadre

Vittorie in extremis per il (3-2 sul campo della Stabia con goal al 94’ di Boben) e Pisa (2-1 al con rete decisiva di Soddimo al 95), mentre il ha regolato con 2-1 in casa l’ ed il si è imposto per 2-0 in casa della Cremones e.

Il turno si era aperto con la netta affermazione per 3-0 del Trapani sul Pordenone .

SERIE B, 30ª GIORNATA

TRAPANI-PORDENONE 3-0 [34' Coulibaly, 58’ Pettinari, 62' rig. Pettinari]

CHIEVO-SPEZIA 1-3 [60’ Segre (C), 72’ Galabinov (S), 76’ rig. Galabinov (S), 87’ Galabinov (S)]

CREMONESE-COSENZA 0-2 [25’ Riviere, 48’ Baez]

EMPOLI-BENEVENTO 0-0

ENTELLA-SALERNITANA 1-0 [50’ Mazzitelli]

FROSINONE-CITTADELLA 0-2 [41’ Iori, 51’ Luppi]

JUVE STABIA-LIVORNO 2-3 [21’ Calo (J), 59’ Agazzi (L), 61’ Marras (L), 86’ Cisse (J), 94’ Boben (L)]

PERUGIA-CROTONE 0-0

PISA-PESCARA 2-1 [15’ Belli (PI), 89’ Clemenza (PE), 95’ Soddimo (PI)]

VENEZIA-ASCOLI 2-1 [8’ Aramu (V), 24’ Scamacca (A), 66’ Firenze (V)]