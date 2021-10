Il turno di Serie B si apre con la vittoria del Cosenza: Ternana battuta 3-1 e sorpasso in classifica.

10ª GIORNATA SERIE B

COSENZA-TERNANA 3-1 [3' aut. Ghiringhelli (C), 8' Gori (C), 23' Mazzocchi (T), 65' Millico (C)]

VICENZA-MONZA [27 ottobre ore 20:30]

ALESSANDRIA-FROSINONE [28 ottobre ore 18:00]

ASCOLI-SPAL [28 OTTOBRE ORE 18:00]

BRESCIA-LECCE [28 OTTOBRE ORE 18:00]

CITTADELLA-PARMA [28 OTTOBRE ORE 20:30]

COMO-PORDENONE [28 OTTOBRE ORE 20:30]

CREMONESE-PISA [28 OTTOBRE ORE 20:30]

CROTONE-BENEVENTO [28 OTTOBRE ORE 20:30]

PERUGIA-REGGINA [28 OTTOBRE ORE 20:30]

CLASSIFICA SERIE B

POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1 Pisa 20 2 Brescia 17 3 Benevento 16 4 Lecce 16 5 Cremonese 16 6 Reggina 16 7 Frosinone 14 8 Perugia 14 9 Ascoli 14 10 Cosenza 14 11 Monza 13 12 Cittadella 13 13 Ternana 13 14 Parma 10 15 SPAL 10 16 Como 10 17 Crotone 7 18 Alessandria 7 19 Vicenza 3 20 Pordenone 2

CLASSIFICA MARCATORI