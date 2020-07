I risultati in Premier League - Norwich retrocesso, colpo West Ham

Michail Antonio segna quattro reti e spedisce il Norwich in Championship. Colpo salvezza per West Ham e Watford, entrambe vittoriose.

E' il la prima squadra retrocessa in Premier League. L'ultima spiaggia non è andata come previsto, con il che ha invece ottenuto tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Mattatore un Michail Antonio sugli scudi, autore di un poker di reti che ha riportato i Canarini in Championship.

Prestazione superba dell'attacante inglese, che prima del match contro il Norwich aveva segnato lo stesso numero di reti in tutto il campionato. Vittoria salvezza anche per il : una rimonta firmata doppio rigore di Deeney che mette nei guai sia Bournemouth che .

PREMIER LEAGUE, 35ª GIORNATA

NORWICH-WEST HAM 0-4 [11', 46', 54' e 74' Michail Antonio]

Altre squadre

WATFORD-NEWCASTLE 2-1 [23' Gayle (N), 52' rig. e 83' rig. Deeney (W)]

LIVERPOOL-BURNLEY [sabato ore 16]

SHEFFIELD UNITED-CHELSEA [sabato ore 18:30]

BRIGHTON-MANCHESTER CITY [sabato ore 21]

WOLVERHAMPTON-EVERTON [domenica ore 13]

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE [domenica ore 15:15]

TOTTENHAM-ARSENAL [domenica ore 17:30]

BOURNEMOUTH-LEICESTER [domenica ore 20]

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON [lunedì ore 21]