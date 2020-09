I risultati in Premier League - Furia Everton, triplo Calvert-Lewin

Il secondo turno di Premier si è aperto con il 5-2 dell'Everton al WBA: in goal anche il nuovo arrivato James Rodriguez.

Due vittorie su due per l' di Ancelotti in questo avvio di Premier League. Anche contro il sono arrivati i tre punti per il team di capace di segnare cinque reti agli avversari, dopo essere tra l'altro andato in svantaggio al decimo minuto.

Grande prova per Calvert-Lewin, autore di una tripletta e capocannoniere della Premier con quattro centri, ma anche di un James Rodriguez capace di riscattarsi con un goal e ottime giocate dopo aver perso palla in occasione del vantaggio del WBA. In campo anche Kean per i minuti finali.

PREMIER LEAGUE, 2ª GIORNATA

EVERTON-WEST BROMWICH ALBION 5-2 [10' Diangana (W), 31' Calvert-Lewin (E), 45' James Rodriguez (E), 47' Matheus Pereira (W), 54' Keane (E), 62' e 66' Calvert-Lewin UE)]

Altre squadre

LEEDS-FULHAM [ore 16]

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE [ore 18:30]

ARSENAL-WEST HAM [ore 21]

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM [domenica ore 13]

NEWCASTLE-BRIGHTON [domenica ore 15]

CHELSEA-LIVERPOOL [domenica ore 17:30]

LEICESTER-BURNLEY [domenica ore 20]

ASTON VILLA-SHEFFIELD UNITED [lunedì ore 19]

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY [lunedì ore 21:15]