I risultati in Liga - Atletico batte Sociedad: è in fuga

2-0 in trasferta per i ragazzi di Simeone, sempre più in vetta. Successo in trasferta per il Siviglia grazie a Suso, il Barcellona espugna Valladolid.

in fuga nella 15esima giornata di , grazie al successo per 2-0 sul campo della : a San Sebastian tre punti di platino in chiave titolo per i ragazzi di Simeone, che distanziano i baschi in classifica con meno gare rispetto a e .

Per i Colchoneros 32 punti in graduatoria rgazie alle reti di Hermoso e Llorente. Successo in trasferta anche per il , che grazie a Suso ha espugnato . Pari in zona calda per Elche, Osasuna, e .

Nel posticipo del martedì si rialza il Barcellona, che risponde al successo dell'Atletico Madrid avvicinandosi alla Real Sociedad: Messi, Lenglet e Braithwaite portano i tre punti a Koeman. Rimontato fuori casa il Bilbao, il è riuscito a trovare l'1-1 finale con Pino.

Altre squadre

LIGA, 15ª GIORNATA

ELCHE-OSASUNA 2-2 [10' Garcia (O), 46' Fidel (E), 64' Brasanac (O), 78' Carrillo (E)]

VALENCIA-SIVIGLIA 0-1 [81' Suso]

HUESCA-LEVANTE 1-1 [31' rig. Ontiveros (H), 53' Melero (L)]

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 0-2 [49' Hermoso, 74' Llorente]

VALLADOLID-BARCELLONA 0-3 [21' Lenglet, 35' Braithwaite, 65' Messi]

VILLARREAL-ATHLETIC BILBAO 1-1 [19' Williams (A), 75' Pino (V)]

GETAFE-CELTA VIGO mercoledì ore 17:30

REAL MADRID-GRANADA mercoledì ore 17:30

ALAVES-EIBAR mercoledì ore 22:00

BETIS-CADIZ mercoledì ore 22:00