I risultati in Liga - Osasuna batte Celta Vigo

Nel primo match del 36esimo turno di Liga, l'Osasuna ha battuto di misura il Celta. Attesa per Real Madrid e Barcellona.

Spera ancora in una qualificazione all' l'Osasuna, in virtù del successo contro il Vigo arrivato negli ultimi istanti di gara. La rete di Josè porta infatti il club di Arrasate e sperare, nonostante manchi pochissimo all'eventuale qualificazione delle squadre più avanti in classifica.

Cade invece il e rimane in zona calda: le altre gare di giornata potrebbero riportare la squadra di Oscar in una situazione difficile.

RISULTATI LIGA, 36ª GIORNATA

OSASUNA-CELTA VIGO 2-1 [10' Mina (C), 23' Enric (O), 91 Josè (O)]

Altre squadre

VALLADOLID-BARCELLONA [sabato ore 19:30]

ATLETICO MADRID-BETIS SIVIGLIA [sabato ore 22]

ESPANYOL-EIBAR [domenica ore 14]

LEVANTE-ATHLETIC BILBAO [domenica ore 17]

LEGANES-VALENCIA [domenica ore 19:30]

SIVIGLIA-MAIORCA [domenica ore 22]

ALAVES-GETAFE [lunedì ore 19:30]

VILLARREAL-REAL SOCIEDAD [lunedì ore 19:30]

GRANADA-REAL MADRID [lunedì ore 22]