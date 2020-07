I risultati in Liga - Vince il Valencia, Barcellona impegnato nel derby

Nell'anticipo che apre la 35esima giornata della Liga spagnola il Valencia batte allo scadere il Valladolid. Barcellona impegnato con l'Espanyol.

Si apre il successo allo scadere del la 35esima giornata di spagnola. Padroni di casa in vantaggio alla mezz'ora con la rete di Gomez su assist di Gameiro, poi il pareggio a inizio ripresa di Garcia, ma nel finale Lee concede i tre punti agli uomini di Voro.

Vietato fallire per il , chiamato a battere l' nel derby catalano per restare in scia del , impegnato invece in casa contro l' nel match che chiude il turno.

RISULTATI LIGA, 35ª GIORNATA

VALENCIA-VALLADOLID 2-1 [30' Gomez (Vale), 47' Garcia (Vall), 89' Lee (Vale)]

Altre squadre

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID [ore 22:00]

BETIS-OSASUNA [mercoledì ore 20:30]

GETAFE-VILLARREAL [mercoledì ore 20:30]

BARCELLONA-ESPANYOL [mercoledì ore 22:00]

EIBAR-LEGANES [giovedì ore 19:30]

MAIORCA-LEVANTE [giovedì ore 19:30]

ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA [giovedì ore 22:00]

REAL SOCIEDAD-GRANADA [venerdì ore 19:30]

REAL MADRID-ALAVES [venerdì ore 22:00]