Il Rimini torna in Serie C: "Siamo pronti per il grande salto"

Anche il Rimini di Marco Gaburro giocherà la Serie C 2022/2023. La formazione romagnola, infatti, ha ottenuto la promozione dalla D ai professionisti nel penultimo turno del campionato, staccando la seconda in classifica di quattro punti: distanza incolmabile e festa per i biancorossi.

1-1 in casa del Sasso Marconi: Rimini in vantaggio con Mencagli, dunque il pari di Torelli dieci minuti dopo (al 33'), che aveva tenuto sulla graticola gli ospiti. Alla fine però è bastato il pari per tornare in terza serie dopo appena due stagioni in D.

Al Ravenna, secondo in classifica, non è bastato il successo contro il San Donnino, visto e considerando come al Rimini bastasse un solo punto negli ultimi due incontri per rivedere la Serie C, in cui giocherà nei prossimi mesi al pari delle altre nuove promosse.

"Con la struttura societaria che abbiamo costruito non avremo difficoltà ad affrontare l’avventura al piano superiore, sono certo che anche gli sponsor si avvicineranno ancor più al progetto, anzi ringrazio chi già quest’anno è stato al nostro fianco" le parole del presidente Rota a RiminiToday. "Ci faremo trovare pronti, appena finito il torneo si partirà con i lavori allo stadio, ma in società eravamo già pronti per costruire il futuro a un piano superiore".

Il Rimini era retrocesso nel 2019/2020 dopo aver chiuso il campionato al ventesimo e ultimo posto. Non il periodo più buio per i tifosi, considerando come nel 2016 il club non si sia iscritto al campionato, radiato dalla FIGC per fallimento e ripartito dall'Eccellenza.

In Serie C, il Rimini proverà a stupire per tornare in cadetteria, dove manca oramai dal 2009: è passato molto tempo da quando, nel 2006, la squadra di Acori inaugurava il primo campionato di Serie B nella storia della Juventus, fermandola 1-1.

In quel team del cannoniere Jeda erano presenti tra gli altri anche Samir Handanovic, portiere dell'Inter, e Alessandro Matri, futuro bianconero. Finì 1-1 con goal di Paro per la Juventus e di Ricchiuti per i padroni di casa in quello Stadio Romeo Neri.