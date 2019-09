Rieti-Bari: dove vederla in tv e streaming

Rieti e Bari a duello per la terza giornata del Girone C di Serie C: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Con e Serie B in pausa per le gare delle Nazionali, tra cui la sfida tra e Finlandia, è la Serie C ad essere protagonista. Già arrivato alla terza giornata, la terza serie vedrà tra le varie gare anche Rieti contro Bari, valida per il gruppo C.

Non è certo iniziata bene l'avventura del Rieti in questa Serie C, viste le due sconfitte subite nei primi due incontri contro Ternana e Picerno. Ultimi in classifica, sperano di poter battere il Bari per poter rialzare la testa e le ambizioni di permanenza nella serie.

Il Bari ha invece battuto la Sicula Leonzio nella prima gara di campionato, per poi cadere in casa contro la Viterbese Castrense. C'è proprio quest'ultima a guidare la classifica con sei punti, alla pari di Ternana e Catania: il torneo è comunque appena iniziato.

Tutto su Rieti-Bari: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

RIETI-BARI: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Rieti-Bari DATA 8 settembre 2019, ore 15:00 DOVE Stadio Manlio Scopigno, Rieti ARBITRO Daniele Perenzoni di Rovereto TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO RIETI-BARI

La gara tra Rieti e Bari si giocherà allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti domenica 8 settembre 2019: appuntamento alle ore 15 per la terza giornata di Serie C.

La gara tra Rieti e Bari non avrà una copertura televisiva canonica, visto e considerando come i diritti siano finiti nelle mani di Eleven Sports. Il match è comunque seguibile attraverso smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick, così da seguirlo in televisione.

La gara tra Rieti e Bari sarà disponibile grazie al servizio Eleven Sports: per accedervi sarà sufficiente al sito ufficiale, da pc, oppure in alternativa scaricare l'applicazione per seguire tale match e le altre sfide di Serie C su tablet e smartphone.

RIETI (4-3-1-2): Pegorin; Aquilanti, Zanchi, Gigli; Tiraferri, Marchi, Tirelli, Guiebré, Marino; Marcheggiani, De Sarlo. Allenatore: Mariani.

BARI (4-4-2): Frattali; Di Cesare, Costa, Sabbione, Kupisz; Hamlili, Schiavone, Bolzoni; Simeri, Antenucci, Neglia. Allenatore: Cornacchini.