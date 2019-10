Ribery furioso: spinto il guardalinee dopo Fiorentina-Lazio

Il giocatore francese non avrebbe gradito la decisione degli arbitri di assegnare il goal decisivo alla Lazio dopo un contatto tra Lukaku e Sottil.

Se Chiesa, Correa e Immobile sono stati i protagonisti del tabellino, Franck Ribery è stato nel bene e nel male il giocatore che ha fatto più parlare di sè durante - . Sia durante il match del Franchi, sia dopo. Probabilmente il migliore in campo, non ha preso bene il cambio e dopo il triplice fischio finale ha spintonato uno dei due guardalinee.

Un sali e scendi assoluto per Ribery, autore dell'assist che ha portato la Fiorentina a pareggiare momentaneamente la gara contro la Lazio. Voglioso di continuare il match fino alla fine, il francese non ha gradito il cambio di Montella, chiedendo spiegazioni per diversi minuti. Spiegazioni chieste anche al guardalinee a fine partita.

Ribery è stato infatti beccato dalle telecamere intento a spintonare più volte Passeri, guardalinee che insieme al direttore di gara Guida e la sala VAR ha deciso di convalidare, dopo diversi minuti, la rete di Immobile su assist del neo-entrato Jordan Lukaku.

Le proteste della Fiorentina, con Ribery in campo contro il guardalinee e Montella ai microfoni post-partita, sono nati a causa di un contatto tra Lukaku e Sottil: fallo non fischiato, discesa sulla fascia per l'esterno belga e colpo di testa di Immobile per il 2-1 con cui la Lazio ha espugnato il Franchi.

Ora Ribery rischia una seria stangata dal giudice sportivo in seguito a quanto accaduto con il guardalinee Passeri: a seconda di quello che verrà scritto nel referto, la Fiorentina potrebbe rinunciare al decisivo ex giocatore del per diverse gare di campionato.