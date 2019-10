Fiorentina-Lazio, Ribery sostituito e incredulo per il cambio

Tra i migliori della Fiorentina, Ribery ha lasciato anzitempo il campo, ma non ha digerito la sostituzione. Montella: "Per me era stanco".

Un'altra gara da protagonista, un'altra gara per dimostrare di non essere finito dopo l'addio al . Franck Ribery è la stella della , desideroso di giocare quanto più possibile e divertirsi con i nuovi compagni. Tra i migliori contro la , non ha digerito il cambio da parte di Montella.

Probabilmente il viola più in palla nel match del Franchi contro la Lazio, RIbery ha fornito l'assist a Chiesa per il pareggio della Fiorentina e disegnato calcio con accelerazioni, dribbling e conclusioni verso la porta di Strakosha. In forma, è stato però sostituito da Montella a venti minuti dalla fine.

Ribery ha lasciato il campo dubbioso, chiedendo fino al termine del match diverse volte il motivo della sostituzione a Nicola Caccia, assistente di Vincenzo Montella, e al resto dello staff tecnico presente in panchina. Un cambio ovviamente dovuto all'infasettimanale, visto l'impegno contro il previsto per mercoledì.

Al posto di Ribery è subentrato Boateng, con un cambio che ha lasciato dubbiosi molti tifosi della Fiorentina e aperto un dibattito social anche tra gli avversari dei viola. Sicuramente l'aver preso così seriamente la sostituzione ha portato i fans del club toscano ad innamorarsi ancor più del giocatore francese, vista la voglia di Ribery di lottare fino alla fine per i suoi nuovi colori.

Al termine del match, impossibile non chiedere conto a Montella del cambio e della successiva reazione di Ribery. E il tecnico viola ha risposto a 'Sky Sport'.