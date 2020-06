Rebic espulso, Calhanoglu: "Siamo incazzati, l'arbitro doveva andare al VAR"

Hakan Calhanoglu ha commentato l’espulsione di Rebic contro la Juventus: “Siamo incazzati, per il rigore l’arbitro è andato al VAR”.

Il ritorno al calcio giocato non è coinciso con una soddisfazione per il . La compagine rossonera infatti, nonostante una prova generosa, ha visto concludersi venerdì sera, sul campo della , il suo cammino in questa edizione della Coppa .

A si è conclusa sullo 0-0 una semifinale di ritorno che per gli uomini di Pioli si è fatta complicata fin dalle battute finali. Dopo aver rischiato di andare in svantaggio al 16’, quando Cristiano Ronaldo ha fallito un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Conti, un solo minuto più tardi il Milan si è riscoperto in inferiorità numerica quando Orsato ha espulso Rebic a seguito di una brutta entrata su Danilo.

Hakan Calhanoglu, intervistato ai microfoni Rai dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua delusione per il metro arbitrale adottato dal direttore di gara.

“Siamo arrabbiati, perchè se nell’occasione del rigore l’arbitro è andato al VAR poi deve farlo anche per il fallo di Rebic. Ha estratto il rosso senza andare a riguardare l’azione, siamo un po’ incazzati”.

Calhanoglu ha comunque promosso la prestazione del Milan.