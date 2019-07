Real Madrid, Hazard fuori forma: è in sovrappeso di sette chili

Hazard si è presentato in sovrappeso di sette chili alla tournée negli Stati Uniti del Real Madrid: il belga deve ritrovare la forma migliore.

Un colpo sognato per anni e finalmente realizzato quest'estate. L'arrivo di Eden Hazard al è l'affare più costoso della storia dei blancos, i quali da diverso tempo non vedevano l'ora di ufficializzare l'acquisto della stella belga.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Deliziati i tifosi del con le proprie giocate per sette stagioni, l'ex non ha infatti mai nascosto il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid, sogno che quest'estate è diventato finalmente realtà.

Eppure, a un appuntamento atteso da così tanto tempo Hazard non si è presentato come ci si aspettava. Troppi chili in sovrappeso, ben sette secondo quanto riportato da 'Sport', che parla di indiscrezioni provenienti da fonti vicine al club.

Una forma fisica non perfetta che, anche senza entrare nei dettagli, è stata subito notata da molti tifosi nel corso della tournée del Real Madrid negli , come sottolineato anche da diverse foto postate sui social.

Real Madrid já conseguiu estragar o Eden Hazard pic.twitter.com/H7stv9NOdj — Chelsea da Depressão (@ChelseafcDepre) July 21, 2019

Spetterà dunque a Zinedine Zidane e al suo staff aiutare ora Hazard a rimettersi in forma nel più breve tempo possibile, potendo così poi sfruttare a pieno le grandi qualità del talento belga nel corso della prossima stagione che per i blancos deve essere quella del rilancio dopo l'ultimo anno da dimenticare.

Le immagini che ritraggono l'ex Chelsea in azione contro il e l' dovranno diventare infatti solamente uno sbiadito ricordo.