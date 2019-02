Real Madrid-Girona: diretta streaming gratis

Guarda il lunch match Real Madrid-Girona in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Impegno casalingo per il Real Madrid di Santiago Solari, che ospita il Girona di Eusebio nel lunch match della 24ª giornata della Liga. I Blancos hanno superato il loro momento più difficile e sono risaliti al 2° posto in classifica con un bottino di 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, mentre i catalani attraversano un periodo negativo e sono ora quartultimi a quota 24, con un cammino di 5 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

Il francese Karim Benzema, autore di 10 reti in 23 presenze, da una parte, e l'uruguayano Christian Stuani, che ha realizzato 12 goal in 20 partite, dall'altra, sono i migliori marcatori delle due formazioni. Il momento positivo del Real Madrid è stato confermato in Champions League dal successo esterno sull'Ajax, che arriva dopo 4 vittorie consecutive in campionato, fra cui quella molto importante nel derby, viceversa il momento no del Girona è fotografato dalle 4 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare disputate.

REAL MADRID-GIRONA DIRETTA STREAMING

La piattaforma di sport in streaming DAZN si è aggiudicata in esclusiva i diritti della Liga in Italia e fra le gare della 24ª giornata della Liga spagnola trasmetterà in diretta anche Barcellona-Valladolid. Gli utenti potranno vedere la partita su diversi dispositivi: fra gli altri su tutte le smart tv compatibili con la app, o collegate a decoder Sky Q oppure a console PlayStation 4, e su pc, tablet e smartphone.

Attivando il mese gratuito su DAZN potrete vedere gratis in diretta streaming il lunch match Real Madrid-Girona e tutti gli eventi in programmazione. Dopo il primo mese, il costo mensile che gli utenti dovranno pagare per restare abbonati a DAZN è di 9.99 euro.

REAL MADRID-GIRONA DATA E ORARIO

Real Madrid-Girona sarà disputata domenica 17 febbraio 2019 alle ore 12.00 nella cornice dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid.