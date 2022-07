Real Madrid fermato dal Club America: ora c'è la Juventus

Dopo il k.o contro il Barcellona i Campioni d'Europa si fermano sul pari contro i messicani: prima della Supercoppa Europa ci sarà la Juventus.

Parlare di Real Madrid impacciato e in crisi in questi ultimi mesi di luglio sarebbe veramente oltre ogni logica. Certo, la Supercoppa Europea del 10 agosto si avvicina, ma per forza di cose i Blancos non sono ancora al top. Reduci dal successo dell'ennesima Champions League, gli uomini di Ancelotti hanno usufruito delle meritate vacanze per poi volare negli Stati Uniti.

In difficoltà? In parte, guardando alle due gare del Soccer Tour contro il Barcellona prima e il Club America poi. Contro i blaugrana è arrivata una sconfitta di misura in una gara tiratissima in cui Vinicius ha dimostrato di avere grande voglia di conferma per la nuova annata, contro i messicani un 2-2.

Pareggio deludente per molti tifosi, passo in avanti di preparazione invece per Ancelotti e un'altra fetta di fans Blancos. Ancelotti ha riposizionato Rudiger al centro dopo l'esperimento sulla sinistra, puntando su Benzema in avanti e il trio di centrocampisti titolari. Una formazione che verrà probabilmente confermata anche contro la Juventus.

Sì, saranno i bianconeri i prossimi avversari del Real Madrid, ultima tappa prima della sfida contro l'Eintracht che metterà in palio la Supercoppa Europea. Anche la Juventus è alle prese con tentativi ed esperimenti di luglio, reduci dal pari - anche in questo caso per 2-2 - contro il Barcellona.

Un big match di sicuro interesse, che metterà di fronte i Campioni d'Europa e una Juventus che ha cambiato diverse pedine importanti nel calciomercato. Possibile chance per Hazard, in goal al pari di Benzema contro l'America, e deciso a trovare finalmente continuità con il Real Madrid.

IL TABELLINO

REAL MADRID-CLUB AMERICA 2-2

MARCATORI: 5' Martin (A), 22' Benzema (R), 55' Hazard (R), 82' Hidalgo (A)

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez (66' Tobias), Rudiger (60' Vallejo), Nacho (46' Militao), Mendy (46' Alaba); Casemiro (46' Ceballos), Modric (46' Valverde), Kroos (46' Tchouameni); Asensio (46' Hazard), Benzema (46' Rodrygo), Vinicius (46' Camavinga).

AMERICA (4-4-2): Ochoa; Sanchez, Lara, Caceres, Reyes; Layun, Dos Santos, Aquino, Zendejas; Martin, Vinas.