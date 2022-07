Real Madrid-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima tappa del Soccer Champions Tour per la Juventus contro il Real Madrid: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour in svolgimento negli Stati Uniti per la Juventus, di scena in uno scontro dal sapore epico col Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti, laureatosi campione d'Europa lo scorso 28 maggio.

I bianconeri hanno superato col risultato di 2-0 il Chivas Guadalajara all'esordio, mentre nella seconda uscita contro il Barcellona hanno pareggiato per 2-2 grazie a una doppietta di Moise Kean, che ha risposto a un'altra doppietta firmata ad Dembélé.

I 'Blancos' stanno invece avendo qualche difficoltà in questa tournée: hanno perso di misura il 'Clasico' col Barcellona a causa della rete del nuovo acquisto Raphinha, per poi pareggiare per 2-2 contro i messicani dell'America.

Dopo la tournée americana, per la Juventus sarà tempo della tradizionale sfida in famiglia a Villar Perosa, penultimo appuntamento estivo prima dell'incrocio con l'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Questa pagina vi sarà utile per rimanere informati su Real Madrid-Juventus: dalle formazioni agli aggiornamenti relativi alla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO REAL MADRID-JUVENTUS

La sfida tra Real Madrid e Juventus si disputerà sabato 30 luglio 2022 alle ore 05.00 nella notte italiana: appuntamento al Rose Bowl Stadium di Los Angeles.

DOVE VEDERE REAL MADRID-JUVENTUS IN TV

Sarà DAZN a trasmettere l'amichevole tra Real Madrid e Juventus: app scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

REAL MADRID-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

App di DAZN fruibile anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere con le proprie credenziali al catalogo degli eventi in programma.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-JUVENTUS

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri