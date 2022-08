Raspadori al Napoli, è fatta: documenti firmati e visite, arriva anche Ndombélé

Trattativa ai dettagli per l'attaccante del Sassuolo: già oggi le visite mediche. In arrivo anche Tanguy Ndombélé dal Tottenham.

Questo è senza dubbio il grande giorno del Napoli, vero e proprio re sul mercato: dopo l'ufficialità dell'ingaggio di Giovanni Simeone data dal sito della Lega, il club azzurro si appresta a definire altri due colpi di rilievo.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è praticamente fatta per l'acquisto di Giacomo Raspadori: accordo totale col Sassuolo raggiunto nella serata di ieri e documenti già scambiati tra le due società, in attesa delle visite mediche programmate nella giornata odierna.

Per Raspadori - che guadagnerà 2,5 milioni per cinque stagioni - quella contro la Juventus rimarrà dunque l'ultima presenza con la maglia del Sassuolo, peraltro da subentrato all'intervallo per rilevare Defrel.

Ma i botti partenopei non si limitano al solo classe 2000: si attende soltanto l'ufficialità anche per quanto riguarda Tanguy Ndombélé, in uscita dal Tottenham con cui è stata trovata l'intesa sulla base di un prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Il centrocampista francese sbarcherà in Italia nella giornata di oggi e, così come Raspadori, sosterrà i test medici che sanciranno l'inizio della sua nuova avventura italiana.