Ndombele al Napoli, ci siamo: domani le visite mediche

E' tutto fatto per lo sbarco del francese in Italia: arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Il Napoli è pronto a consegnare a Luciano Spalletti un nuovo rinforzo per il centrocampo partenopeo. I campani, infatti, hanno praticamente chiuso la trattativa che vestirà di azzurro Tanguy Ndombele. L'intesa con il Tottenham è totale e nella giornata di domani il centrocampista francese sbarcherà in Italia per il tradizionale iter delle visite mediche che andranno a precedere la firma sul contratto con il Napoli. Il classe 1996 è destinato ad approdare sul palcoscenico della Serie A, come riferito da 'Sky', sulla base di un trasferimento in prestito oneroso a un milione di euro a cui si aggiunge un'opzione di riscatto fissata a 30 milioni. Il Napoli, nella fattispecie, coprirà la percentuale maggiore per quanto riguarda l'ingaggio del transalpino. Acquistato dal Tottenham nell'estate del 2019, per una cifra record di 72 milioni di euro (bonus compresi), l'ex Lione ha vestito la maglia degli Spurs per due stagioni e mezzo prima di fare rientro all'OL in prestito negli ultimi sei mesi della stagione 2021/22. Dopo le esperienze in Ligue 1 e Premier League, Ndombele - che vanta anche 7 presenze in Nazionale - si prepara alla presa di contatto con il campionato italiano. Spalletti è pronto ad innestare la sua fisicità e le sue qualità all'interno del pacchetto mediano napoletano. Scelti da Goal Probabili formazioni 1ª giornata: McKennie esterno a sinistra

